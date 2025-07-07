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"Укрзалізниця" розширила перелік маршрутів поїздів із жіночими купе

Укрзалізниця
Фото: пресслужба УЗ

АТ "Укрзалізниця" розширює перелік маршрутів із жіночими купе і додає ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в УЗ.

Так, до вже наявного переліку жіноче купе з’явилося в поїздах за такими маршрутами:

  • № 38/37 Київ — Запоріжжя; 
  • № 98/97 Ковель — Київ; 
  • № 22/21 Львів — Харків.

Квитки в жіночі купе в цих поїздах з’являться із 25 липня. У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.

В яких поїздах є жіночі купе

Загалом жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів, а саме:

  • ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта;
  • ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
  • ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 15/16 Харків — Ясіня;
  • № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород):
  • № 22/21 Львів — Харків:
  • № 26/25 Одеса — Ясіня;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 38/37 Київ — Запоріжжя;
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • № 75/76 Київ — Кривий Ріг;
  • № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);
  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів;
  • ⁠№ 98/97 Ковель — Київ.

У такі купе допускаються лише жінки та діти до 5 років включно. За вартістю квитки у таких маршрутах не відрізняються від звичайних купе.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила про призначення 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.

Автор:
Світлана Манько