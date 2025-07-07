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"Укрзалізниця" розширила перелік маршрутів поїздів із жіночими купе
АТ "Укрзалізниця" розширює перелік маршрутів із жіночими купе і додає ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони.
Як пише Delo.ua, про це повідомили в УЗ.
Так, до вже наявного переліку жіноче купе з’явилося в поїздах за такими маршрутами:
- № 38/37 Київ — Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 22/21 Львів — Харків.
Квитки в жіночі купе в цих поїздах з’являться із 25 липня. У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.
В яких поїздах є жіночі купе
Загалом жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів, а саме:
- № 1/2 Харків — Ворохта;
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 15/16 Харків — Ясіня;
- № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород):
- № 22/21 Львів — Харків:
- № 26/25 Одеса — Ясіня;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 38/37 Київ — Запоріжжя;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 75/76 Київ — Кривий Ріг;
- № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Київ — Рахів;
- № 98/97 Ковель — Київ.
У такі купе допускаються лише жінки та діти до 5 років включно. За вартістю квитки у таких маршрутах не відрізняються від звичайних купе.
Раніше "Укрзалізниця" повідомила про призначення 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.