Уровень безработицы среди молодых поляков достиг 30%: это самый высокий уровень за 22 года

В Польше наблюдается быстрый рост безработицы среди стран Европейского союза. Уровень безработицы среди поляков младше 25 лет вырос почти на 30%, достигнув самого высокого уровня за 22 года. Если ситуация не изменится, возможна новая волна экономической эмиграции.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию TVP I nfo.

Отмечается, что Польша может похвастаться одним из самых низких уровней безработицы в Европейском Союзе, однако значительная тенденция роста среди молодежи должно обеспокоить правительство. В последний раз такие данные были зафиксированы более двух десятилетий назад. В первом квартале 2003 года уровень безработицы среди молодежи в Польше достиг рекордного уровня в 46,5%.

Эксперт кадровой службы Моника Банись-Батор отметила, что, хотя молодые люди амбициозны и хотят быть активными на рынке труда, у них много опасений "по карьерному росту, поиску соответствующей работы и конкуренции со стороны работников из других стран".

Эксперты считают, что если для молодежи не будет создан определенный карьерный путь и не будет оказана помощь по выходу на рынок труда, то может начаться очередная волна эмиграции за границу.

По последним данным Евростата, в мае 2025 года в Европейском Союзе насчитывалось около 3 миллионов безработных молодых людей.

Ранее сообщалось, что 85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем своей заработной платы в соответствии с квалификацией. Кроме того, 70% опрошенных отметили, что им удается регулярно откладывать деньги.