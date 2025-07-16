Рівень безробіття серед молодих поляків сягнув 30%: це найвищий рівень за 22 роки

У Польщі спостерігається найшвидше зростання безробіття серед країн Європейського союзу. Рівень безробіття серед поляків молодших 25 років зріс майже на 30%, досягнувши найвищого рівня за 22 роки. Якщо ситуація не зміниться, можлива нова значна хвиля економічної еміграції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію TVP Info.

Зазначається, що Польща може похвалитися одним із найнижчих рівнів безробіття в Європейському Союзі, проте значна тенденція до зростання серед молоді має стурбувати уряд. Востаннє такі дані було зафіксовано понад два десятиліття тому. У першому кварталі 2003 року рівень безробіття серед молоді у Польщі досяг рекордного рівня 46,5%.

Експерт кадрової служби Моніка Банись-Батор зазначила, що, хоча молоді люди амбітні і хочуть бути активними на ринку праці, вони мають багато побоювань "щодо кар'єрного зростання, пошуку відповідної роботи та конкуренції з боку працівників з інших країн".

Експерти вважають, що якщо для молоді не буде створено певного кар'єрного шляху і не буде надано допомогу у виході на ринок праці, то може початися чергова хвиля еміграції за кордон.

За останніми даними Євростату, у травні 2025 року у Європейському Союзі налічувалося майже 3 мільйони безробітних молодих людей.

Раніше повідомлялося, що 85% українців у Польщі задоволені рівнем своєї заробітної плати відповідно до кваліфікації. Крім того, 70% опитаних зазначили, що їм вдається регулярно відкладати гроші.