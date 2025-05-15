В Естонії зафіксовано найвищий рівень безробіття за останні 12 років

У першому кварталі 2025 року в Естонії налічувалося 64 200 безробітних, що є найвищим показником за останні 12 років. Рівень трудової зайнятості становить 67,4%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію ERR.

У відсотковому вираженні рівень безробіття у першому кварталі становив 8,6%, що на 0,8 процентного пункту перевищило показник за перший квартал 2024 року та на 1,2 процентних пункти – показник за останній квартал 2024 року.

Загалом у першому кварталі налічувалося 64 200 безробітних, що є найвищим показником з 2013 року. Число безробітних збільшилося в порівнянні з тим же періодом минулого року на 5300 осіб. У гендерному розрізі рівень безробіття серед чоловіків становив 9%, а серед жінок – 8,2%.

Більше року без роботи залишалося 16 000 осіб, що на 3200 осіб більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Число людей, які вважаються безробітними менш як шість місяців, склало 38 100 осіб, що на 1700 більше, ніж роком раніше, і на 4800 осіб більше, ніж в останньому кварталі минулого року.

Число зайнятих становило 681 600 осіб, скоротившись за рік на 11 700 осіб. За секторами економіки зростання серед зайнятих спостерігалося лише у сфері послуг, у якому працюють 73,8% всіх працівників в Естонії.

У зв'язку зі скороченням загальної чисельності населення, на 1900 осіб скоротилося також загальна кількість працездатних людей.

Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні статус безробітного отримали приблизно 250 тис. осіб, а станом на сьогодні зареєстровано близько 100 тис. безробітних. Серед безробітних в Україні фіксується значна гендерна диспропорція: 82% складають жінки, що значною мірою пояснюється мобілізацією та воєнним станом.