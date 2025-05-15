В Эстонии зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние 12 лет

В первом квартале 2025 года в Эстонии насчитывалось 64 200 безработных, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. Уровень трудовой занятости составляет 67,4%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ERR .

В процентном выражении уровень безработицы в первом квартале составил 8,6%, что на 0,8 процентного пункта превысило показатель за первый квартал 2024 года и на 1,2 процентных пункта – показатель за последний квартал 2024 года.

Всего в первом квартале насчитывалось 64 200 безработных, что является самым высоким показателем с 2013 года. Число безработных увеличилось по сравнению с тем же периодом в прошлом году на 5300 человек. В гендерном разрезе уровень безработицы среди мужчин составил 9%, а среди женщин – 8,2%.

Больше года без работы оставалось 16 000 человек , что на 3200 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число людей, считающихся безработными менее шести месяцев, составило 38 100 человек, что на 1700 больше, чем годом ранее, и на 4800 человек больше, чем в последнем квартале прошлого года.

Число занятых составило 681 600 человек, сократившись за год на 11 700 человек. По секторам экономики рост среди занятых наблюдался только в сфере услуг, в котором работают 73,8% всех работников в Эстонии.

В связи с сокращением общей численности населения, на 1900 человек сократилось также общее число трудоспособных людей.

Напомним, с начала 2025 года в Украине статус безработного получили около 250 тыс. человек, а по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано около 100 тыс. безработных. Среди безработных в Украине фиксируется значительная гендерная диспропорция: 82% составляют женщины, что в значительной степени объясняется мобилизацией и военным положением.