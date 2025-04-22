Ущерб государству более чем на 2 млрд грн: дело о преступной организации в угольной сфере передано в суд

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило следствие по делу фактического владельца компании "Краснолиманское" (часть группы "Укрдонинвест"). Его подозревают в организации сделки, нанесшей государственному бюджету ущерб на сумму более двух миллиардов гривен. Материалы дела переданы в суд к рассмотрению.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Речь идет о бенефициарном владельце угольных предприятий Виталии Кропачеве, его доверенном лице, руководителе и бухгалтере подконтрольного ему предприятия, а также чиновнике госпредприятия, объединившихся в преступную организацию.

Они заблокировали работу государственного предприятия "Краснолиманская" и фактически довели его до банкротства.

Детали угольного дела

Как выяснило следствие, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына президента-беглеца Виктора Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.

Шахта "Краснолиманская" технически не могла самостоятельно добывать уголь, поэтому зависела от коммерческой структуры, контролируемой Кропачевом. Воспользовавшись этой ситуацией, он организовал схему с использованием налоговых льгот — деньги в бюджет не платились, а госпредприятие копило долги.

В ГБР добавили, что коммерсанты также использовали оборудование госпредприятия, но не платили за это. Руководство шахты не пыталось вернуть средства или остановить незаконные действия.

Государство же получало только штрафы и пеню, а подконтрольные бизнесмену компании — регулярные выплаты Полученные средства в дальнейшем выводили через операции с недвижимостью и ценным имуществом.

Бизнесмен и его сообщники находятся под стражей. Им инкриминируют ряд преступлений, среди которых: организация и руководство преступным группировкам, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, отмывание средств, полученных преступным путем. Максимальная санкция по совокупности этих статей – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Виталий Кропачев стал владельцем шахты "Краснолиманская" в 2017 году, а в 2024-м был задержан по подозрению в доведении до банкротства ГП "ВК Краснолиманская".

26 марта Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство по делу о неплатежеспособности ООО "Краснолиманское", входящее в группу компаний "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.