Збитки державі на понад 2 млрд грн: справу про злочинну організацію у вугільній сфері передано до суду

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило слідство у справі фактичного власника компанії “Краснолиманське” (частина групи “Укрдонінвест”). Його підозрюють в організації оборудки, що завдала державному бюджету збитків на суму понад 2 мільярди гривень. Матеріали справи передано до суду для розгляду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Йдеться про бенефіціарного власника вугільних підприємств Віталія Кропачова, його довірену особу, керівника та бухгалтера підконтрольного йому підприємства, а також посадовця держпідприємства, які об’єднались у злочинну організацію.

Вони заблокували роботу державного підприємства "Краснолиманська" і фактично довели його до банкрутства.

Деталі вугільної справи

Як зʼясувало слідство, український мільярдер забрав у власність активи сина президента-втікача Віктора Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.

Шахта "Краснолиманська" технічно не могла самостійно добувати вугілля, тому залежала від комерційної структури, яку контролював Кропачов. Скориставшись цією ситуацією, він організував схему із використанням податкових пільг — гроші до бюджету не сплачувались, а держпідприємство накопичувало борги.

В ДБР додали, що комерсанти також використовували обладнання держпідприємства, але не платили за це. Керівництво шахти не намагалося повернути кошти чи зупинити незаконні дії.

Натомість держава отримувала лише штрафи та пеню, а підконтрольні бізнесмену компанії — регулярні виплати. Отримані кошти надалі виводили через операції з нерухомістю та цінним майном.

Бізнесмен та його спільники наразі знаходяться під вартою. Їм інкримінують цілий ряд злочинів, серед яких: організація та керівництво злочинним угрупованням, ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Максимальна санкція за сукупністю цих статей — до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Віталій Кропачов став власником шахти "Краснолиманська" у 2017 році, а у 2024-му його затримали за підозрою в доведенні до банкрутства ДП "ВК Краснолиманська".

26 березня Господарський суд Донецької області відкрив провадження у справі про неплатоспроможність ТОВ "Краснолиманське", яке входить до групи компаній "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.