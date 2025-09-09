Запланована подія 2

Утвержден новый порядок аттестации в таможенных органах: ключевые изменения и критерии

Государственная таможенная служба Украины
Утвержден новый порядок аттестации работников таможни. Фото: Гостаможслужба

Кабмин 8 сентября постановлением №1100 утвердил новый порядок проведения аттестации в таможенных органах. Документ устанавливает прозрачные правила и механизмы оценки должностных лиц таможни.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Основная цель нового документа:

  • объективная оценка профессионального уровня и добродетели работников;
  • определение соответствия занимаемой должности и профессиональному потенциалу;
  • обеспечение соответствия квалификации современным требованиям таможенной службы.

Аттестация будет проводиться по четким критериям, включающим:

  • уровень знаний законодательства и профессиональных навыков;
  • способность выполнять служебные обязанности;
  • соблюдение стандартов добродетели и этики.

Как отметили в Гостаможслужбе, по утверждению этого документа это важный этап реформы таможни, направленный на повышение профессионализма и добродетели персонала, а также на усиление институциональной способности таможенных органов.

Напомним, 27 августа правительство приняло проект нового Таможенного кодекса, цель которого гармонизировать украинское законодательство с нормами Европейского Союза. Это один из ключевых приоритетов на пути Украины к членству в ЕС.

Автор:
Татьяна Ковальчук