Утвержден новый порядок аттестации в таможенных органах: ключевые изменения и критерии
Кабмин 8 сентября постановлением №1100 утвердил новый порядок проведения аттестации в таможенных органах. Документ устанавливает прозрачные правила и механизмы оценки должностных лиц таможни.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.
Основная цель нового документа:
- объективная оценка профессионального уровня и добродетели работников;
- определение соответствия занимаемой должности и профессиональному потенциалу;
- обеспечение соответствия квалификации современным требованиям таможенной службы.
Аттестация будет проводиться по четким критериям, включающим:
- уровень знаний законодательства и профессиональных навыков;
- способность выполнять служебные обязанности;
- соблюдение стандартов добродетели и этики.
Как отметили в Гостаможслужбе, по утверждению этого документа это важный этап реформы таможни, направленный на повышение профессионализма и добродетели персонала, а также на усиление институциональной способности таможенных органов.
Напомним, 27 августа правительство приняло проект нового Таможенного кодекса, цель которого гармонизировать украинское законодательство с нормами Европейского Союза. Это один из ключевых приоритетов на пути Украины к членству в ЕС.