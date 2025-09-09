- Категорія
Затверджено новий порядок атестації в митних органах: ключові зміни та критерії
Кабмін 8 вересня постановою № 1100 затвердив новий порядок проведення атестації в митних органах. Документ встановлює прозорі правила та механізми оцінки посадових осіб митниці.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.
Основна мета нового документу:
- об’єктивна оцінка професійного рівня та доброчесності працівників;
- визначення відповідності займаній посаді та професійного потенціалу;
- забезпечення відповідності кваліфікації сучасним вимогам митної служби.
Атестація буде проводитися за чіткими критеріями, які включають:
- рівень знань законодавства та професійних навичок;
- здатність виконувати службові обов'язки;
- дотримання стандартів доброчесності та етики.
Як зазначили в Держмитслужбі, затвердження цього документу — це важливий етап реформи митниці, спрямований на підвищення професіоналізму та доброчесності персоналу, а також на посилення інституційної спроможності митних органів.
Нагадаємо, 27 серпня уряд ухвалив проєкт нового Митного кодексу, що має на меті гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Це є одним із ключових пріоритетів на шляху України до членства в ЄС.