Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Готівковий курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Затверджено новий порядок атестації в митних органах: ключові зміни та критерії

Державна митна служба України
Затверджено новий порядок атестації працівників митниці. Фото: Держмитслужба

Кабмін 8 вересня постановою № 1100 затвердив новий порядок проведення атестації в митних органах. Документ встановлює прозорі правила та механізми оцінки посадових осіб митниці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Основна мета нового документу:

  • об’єктивна оцінка професійного рівня та доброчесності працівників; 
  • визначення відповідності займаній посаді та професійного потенціалу; 
  • забезпечення відповідності кваліфікації сучасним вимогам митної служби.

Атестація буде проводитися за чіткими критеріями, які включають:

  • рівень знань законодавства та професійних навичок; 
  • здатність виконувати службові обов'язки; 
  • дотримання стандартів доброчесності та етики.

Як зазначили в Держмитслужбі, затвердження цього документу — це важливий етап реформи митниці, спрямований на підвищення професіоналізму та доброчесності персоналу, а також на посилення інституційної спроможності митних органів.

Нагадаємо, 27 серпня уряд ухвалив проєкт нового Митного кодексу, що має на меті гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Це є одним із ключових пріоритетів на шляху України до членства в ЄС.

Автор:
Тетяна Ковальчук