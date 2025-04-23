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В библиотеке комплектующих уже доступно 55 позиций от украинских производителей

библиотека комплектующих
Библиотека комплектующих насчитывает 55 позиций от украинских производителей / Генеральный штаб ВСУ

По состоянию на середину апреля в украинской библиотеке комплектующих уже размещено 55 предложений разных типов – от антенн и генераторов до модулей для FPV-дронов.

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

Речь идет, в частности, об антеннах, генераторах, усилителях для средств радиоэлектронной борьбы, деталях и аксессуарах для FPV-дронов, модулях GNSS и магнетометра, а также рамках, пропеллерах и сервисных услугах.

Также в библиотеке уже доступно 14 спецификаций, детализирующих характеристики каждого из представленных изделий. Работа над расширением перечня комплектующих и технической информации продолжается совместно с украинскими предприятиями.

С момента запуска ресурса было аккредитовано более 100 пользователей.

По словам Министра, цифровая база создает условия для прозрачного и защищенного взаимодействия между участниками рынка. В библиотеку попадают только те компании, которые прошли проверку и обладают реальными производственными мощностями.

Это позволяет оперативно формировать производственные цепи, повышать темпы производства продукции и уменьшать зависимость оборонной отрасли от импорта.

Напомним, цифровая платформа заработала в начале месяца. Здесь производители оружия и комплектующих БПЛА, НРК, РЭБ и РЭР могут легко находить друг друга, налаживать партнерство и расширять локальное производство.

Автор:
Татьяна Гойденко