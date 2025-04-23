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У бібліотеці комплектуючих вже доступні 55 позицій від українських виробників

бібліотека комплектуючих
Бібліотека комплектуючих налічує 55 позицій від українських виробників / Генеральний штаб ЗСУ

Станом на середину квітня в українській бібліотеці комплектуючих уже розміщено 55 пропозицій різних типів — від антен і генераторів до модулів для FPV-дронів. 

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Йдеться, зокрема, про антени, генератори, підсилювачі для засобів радіоелектронної боротьби, деталі та аксесуари для FPV-дронів, модулі GNSS і магнетометра, а також рамки, пропелери та сервісні послуги.

Також у бібліотеці вже доступні 14 специфікацій, що деталізують характеристики кожного із представлених виробів. Робота над розширенням переліку комплектуючих і технічної інформації триває спільно з українськими підприємствами.

З моменту запуску ресурсу було акредитовано понад 100 користувачів.

За словами міністра, цифрова база створює умови для прозорої та захищеної взаємодії між учасниками ринку. У бібліотеку потрапляють лише ті компанії, які пройшли перевірку й мають реальні виробничі потужності.

Це дозволяє оперативно формувати виробничі ланцюги, підвищувати темпи виготовлення продукції й зменшувати залежність оборонної галузі від імпорту.

Нагадаємо, цифрова платформа запрацювала на початку місяця. Тут виробники зброї та комплектуючих — БпЛА, НРК, РЕБ та РЕР — можуть легко знаходити одне одного, налагоджувати партнерство та розширювати локальне виробництво. 

Автор:
Тетяна Гойденко