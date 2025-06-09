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В Борисполе разоблачили нелегальную АЗС: БЭБ направило дело в суд
В Борисполе предприниматель предстанет перед судом за организацию нелегальной АЗС. Дело уже передали детективы БЭБ.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу БЭБ.
Следствие установило, что АЗС функционировала с грубыми нарушениями украинского законодательства. В частности, у владельца отсутствовали необходимые лицензии на розничную торговлю горючим, а также паспорта качества на горючее и подтверждавшие его происхождение документы.
Во время обысков детективы БЭБ изъяли значительные объемы горюче-смазочных материалов:
- 2,3 тыс. литров дизельного топлива;
- 3,4 тыс. литров бензина марки А-95;
- 4,5 тыс. литров газа.
Кроме того, изъяты две емкости для хранения горючего, один модуль для хранения и реализации газа, два топливно-распределительных комплекса, а также соответствующая документация и черновые записи.
Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет более полумиллиона гривен.
Фигурант дела уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Волынской таможни. Их действия привели к ущербу государству на сумму более 53 миллионов гривен.