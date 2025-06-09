У Борисполі викрили нелегальну АЗС: БЕБ скерувало справу до суду

У Борисполі підприємець постане перед судом за організацію нелегальної АЗС. Справу вже передали детективи БЕБ.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Слідство встановило, що АЗС функціонувала з грубими порушеннями українського законодавства. Зокрема, у власника були відсутні необхідні ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, а також паспорти якості на пальне та документи, що підтверджували його походження.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили значні обсяги паливно-мастильних матеріалів:

2,3 тис. літрів дизельного палива;

3,4 тис. літрів бензину марки А-95;

4,5 тис. літрів газу.

Крім того, вилучено дві ємності для зберігання пального, один модуль для зберігання та реалізації газу, два паливно-розподільні комплекси, а також відповідну документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів та обладнання складає понад півмільйона гривень.

Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох службових осіб Волинської митниці. Їхні дії призвели до збитків державі на суму понад 53 мільйони гривень.