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В Чернигове запущено новое производство одного из лидеров текстильной отрасли Украины
Компания "ТК-Домашний текстиль" (ТК-ДТ), входящая в группу компаний "Текстиль-Контакт" (ТК Group), расширила свое производство в Чернигове, запустив линию по изготовлению различных видов синтепона. Общая стоимость инвестиций в этот проект составляет около 400 тысяч долларов США.
Об этом рассказал управляющий партнер "ТК-ДТ" Владимир Марценюк в интервью "Интерфакс-Украина".
Он сообщил, что решение о запуске производства было принято в конце 2023 года. После этого был подписан контракт с китайской компанией на поставку оборудования.
В начале текущего года оборудование было запущено в работу, отработаны пробные образцы, и уже месяц компания выполняет производственные задания. Новое производство может производить наполнители шириной 2,6 м, производственная мощность 300 кг/ч.
"Можем производить классический синтепон, силиконизированный (синтепон, обработанный силиконом, что делает его более мягким, пушистым и эластичным), шерстепон – смесь натуральных шерстяных и синтетических волокон, которую часто используют в качестве наполнителя подушек, одеял и курток; хлопкопон", - отметил Марценюк.
Руководитель компании пояснил, что решение о запуске производства наполнителей было предопределено тем, что их доля в себестоимости верхней одежды и домашнего текстиля составляет 20-25%. Он добавил, что, являясь одним из крупнейших производителей домашнего текстиля в Украине, компания ежегодно тратила значительные средства на закупку этих наполнителей. Также он отметил, что доставка продукции от производителей наполнителей прибавляет до 10% к себестоимости.
Марценюк уточнил, что сейчас рынок наполнителей из нетканых материалов имеет очень большой объем. Планируется, что половина производимого синтепона будет использоваться для нужд компании, а другая половина – для продажи на рынке.
О компании "ТК-Домашний текстиль"
"ТК-Домашний текстиль" – лидер по производству тканей, домашнего текстиля, детского ассортимента в Украине. В портфеле активов – одна из немногих в Украине отделочная фабрика по выпуску хлопчатобумажных тканей в Чернигове "ТК-ДТ Чернигов". Также среди ее активов – швейные фабрики в Киеве, Тернополе, Чернигове и в Одессе; обувная в Чигирине; вязальное производство.
TK Group основана в 1995 году. В настоящее время представляет холдинг, объединяющий весь спектр услуг текстильной промышленности – от сырья и нитей до готовых решений для клиентов B2B, B2G, B2C.
Напомним, в прошлом году группа компаний "Текстиль-Контакт" приобрела обувную фабрику в Чигирине Черкасской области и положила начало новому для себя направлению — выпуск широкого ассортимента обуви. В Чигирине было обувное предприятие мощностью до 20 тыс. пар обуви в месяц, однако она не работала во время коронавируса и войны.