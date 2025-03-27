У Чернігові запущено нове виробництво одного з лідерів текстильної галузі України

Компанія "ТК-Домашній текстиль" (ТК-ДТ), що входить до групи компаній "Текстиль-Контакт" (ТК Group), розширила своє виробництво в Чернігові, запустивши лінію з виготовлення різних видів синтепону. Загальна вартість інвестицій у цей проєкт становить близько 400 тисяч доларів США.

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Про це розповів керуючий партнер "ТК-ДТ" Володимир Марценюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що рішення про запуск виробництва було прийнято наприкінці 2023 року. Після цього було підписано контракт з китайською компанією на постачання обладнання.

На початку поточного року обладнання було запущено в роботу, відпрацьовано пробні зразки, і вже протягом місяця компанія виконує виробничі завдання. Нове виробництво може виробляти наповнювачі шириною 2,6 м, виробнича потужність 300 кг/год.

Фото: Facebook /"ТК-Домашній Текстиль"

"Можемо виробляти класичний синтепон, силіконізований (синтепон, оброблений силіконом, що робить його мʼяким, пухнастішим і еластичним), шерстепон – суміш натуральних вовняних та синтетичних волокон, яку часто використовують як наповнювач подушок, ковдр та курток; бавовнопон", - зазначив Марценюк.

Керівник компанії пояснив, що рішення про запуск виробництва наповнювачів було зумовлене тим, що їхня частка в собівартості верхнього одягу та домашнього текстилю становить 20-25%. Він додав, що, будучи одним з найбільших виробників домашнього текстилю в Україні, компанія щорічно витрачала значні кошти на закупівлю цих наповнювачів. Також він зазначив, що доставка продукції від виробників наповнювачів додає до 10% до собівартості.

Фото: Facebook /"ТК-Домашній Текстиль"

Марценюк уточнив, що на даний час ринок наповнювачів з нетканих матеріалів має дуже великий обсяг. Планується, що половина виробленого синтепону буде використовуватися для потреб компанії, а інша половина – для продажу на ринку.

Про компанію "ТК-Домашній текстиль"

"ТК-Домашній текстиль" - лідер із виробництва тканин, домашнього текстилю, дитячого асортименту в Україні. У портфелі активів - одна з небагатьох в Україні оздоблювальна фабрика із випуску бавовняних тканин у Чернігові "ТК-ДТ Чернігів". Також серед її активів - швейні фабрики у Києві, Тернополі, Чернігові та в Одесі; взуттєва в Чигирині; в'язальне виробництво.

TK Group заснована 1995 року. Наразі представляє холдинг, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості - від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C.

Нагадаємо, минулого року група компаній "Текстиль-Контакт" придбала взуттєву фабрику в Чигирині Черкаської області і започаткувала новий для себе напрямок – випуск широкого асортименту взуття. В Чигирині було взуттєве підприємство потужністю до 20 тис. пар взуття на місяць, проте воно не працювало під час коронавірусу та війни.