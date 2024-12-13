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В "Дія" будут временно недоступны две услуги
С 13 декабря в приложении и на портале "Дія" будут временно недоступны два сервиса — декларирование места жительства и получение выписки о задекларированном месте жительства.
Об этом сообщает пресс-служба "Дія".
Кроме того, во время шеринга паспортов и вида на жительство через "Дія" информация о задекларированном месте жительства будет временно недоступна.
В чем причина паузы в работе сервисов
Как сообщает "Дія", причина временной остановки работы сервисов состоит в том, что Государственная миграционная служба (ГМС) обновляет датацентр. В такие дни доступ к данным ГМС ограничивается, чтобы не повредить и не потерять их во время изменений.
Следует напомнить, что "Дія" не сохраняет данные, а только отображает из электронных реестров и систем. Пока датацентр недоступен, связанные с ним услуги временно не будут работать.
Восстановление сервисов планируется в понедельник 16 декабря с 18.00.
Впрочем, если ждать придется меньше, в "Дія" обязательно дадут об этом знать.
Добавим, что в связи с плановыми техническими работами по обслуживанию оборудования Единого государственного демографического реестра (ЕГДР) оформление и выдача паспортных документов временно недоступны – с 16:00 13 декабря до 16 декабря 2024 года.
Напомним, с 7 октября изменилась стоимость пакета сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" на территории Украины.
Тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" составит:
- оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн;
- оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн;
- обмен водительского удостоверения — 950 грн;
- обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
- проставление апостиля — 650 грн.