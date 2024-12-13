В "Дія" будут временно недоступны две услуги

С 13 декабря в приложении и на портале "Дія" будут временно недоступны два сервиса — декларирование места жительства и получение выписки о задекларированном месте жительства.

Об этом сообщает пресс-служба "Дія".

Кроме того, во время шеринга паспортов и вида на жительство через "Дія" информация о задекларированном месте жительства будет временно недоступна.

В чем причина паузы в работе сервисов

Как сообщает "Дія", причина временной остановки работы сервисов состоит в том, что Государственная миграционная служба (ГМС) обновляет датацентр. В такие дни доступ к данным ГМС ограничивается, чтобы не повредить и не потерять их во время изменений.

Следует напомнить, что "Дія" не сохраняет данные, а только отображает из электронных реестров и систем. Пока датацентр недоступен, связанные с ним услуги временно не будут работать.

Восстановление сервисов планируется в понедельник 16 декабря с 18.00.

Впрочем, если ждать придется меньше, в "Дія" обязательно дадут об этом знать.

Добавим, что в связи с плановыми техническими работами по обслуживанию оборудования Единого государственного демографического реестра (ЕГДР) оформление и выдача паспортных документов временно недоступны – с 16:00 13 декабря до 16 декабря 2024 года.

Напомним, с 7 октября изменилась стоимость пакета сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" на территории Украины.

Тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" составит: