У "Дії" будуть тимчасово недоступні дві послуги

З 13 грудня в застосунку та на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні два сервіси - декларування місця проживання та отримання витягу про задеклароване місце проживання.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Крім того, під час шерингу паспортів та посвідок на проживання через "Дію" інформація про задеклароване місце проживання буде тимчасово недоступна.

В чому причина паузи в роботі сервісів

Як повідомляє "Дія", причина тимчасової зупинки роботи сервісів полягає в тому, що Державна міграційна служба (ДМС) оновлює датацентр. У такі дні доступ до даних ДМС обмежують, щоб не пошкодити й не загубити їх під час змін.

Слід нагадати, що "Дія" не зберігає даних, а тільки відображає з електронних реєстрів та систем. Тож поки датацентр недоступний, повʼязані з ним послуги тимчасово не працюватимуть.

Відновлення сервісів планується в понеділок 16 грудня з 18:00.

Втім, якщо чекати доведеться менше, в "Дії" обов’язково дадуть про це знати.

Додамо, що у зв'язку з плановими технічними роботами з обслуговування обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), оформлення та видача паспортних документів тимчасово недоступні – з 16:00 13 грудня до 16 грудня 2024 року.

Нагадаємо, з 7 жовтня змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України.

Тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме: