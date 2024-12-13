В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів: у чому причина

У зв'язку з плановими технічними роботами з обслуговування обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), оформлення та видача паспортних документів будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомила пресслужба ДП "Документ".

Зазначається, що призупинення роботи триватиме з 16:00 13 грудня до 16 грудня 2024 року.

Відновлення надання послуг буде анонсовано додатково.

Нагадаємо, з 7 жовтня змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України.

Тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме: