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В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів: у чому причина
У зв'язку з плановими технічними роботами з обслуговування обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), оформлення та видача паспортних документів будуть тимчасово недоступні.
Про це повідомила пресслужба ДП "Документ".
Зазначається, що призупинення роботи триватиме з 16:00 13 грудня до 16 грудня 2024 року.
Відновлення надання послуг буде анонсовано додатково.
Нагадаємо, з 7 жовтня змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України.
Тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:
- Оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн;
- Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн;
- Обмін посвідчення водія — 950 грн;
- Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;
- Проставлення апостиля — 650 грн.