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В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів: у чому причина

паспорт
Фото: vin.gov.ua

У зв'язку з плановими технічними роботами з обслуговування обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), оформлення та видача паспортних документів будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомила пресслужба ДП "Документ".

Зазначається, що призупинення роботи триватиме з 16:00 13 грудня до 16 грудня 2024 року.

Відновлення надання послуг буде анонсовано додатково.

Нагадаємо, з 7 жовтня змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України.

Тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн; 
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн; 
  • Обмін посвідчення водія — 950 грн; 
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн; 
  • Проставлення апостиля — 650 грн.
Автор:
Світлана Манько