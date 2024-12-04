"Укрпошта" почала доставляти паспорти за кордон

"Укрпошта" запустила нову послугу доставки українських паспортів за кордон, що значно полегшить отримання документів громадянами України, які перебувають за межами країни.

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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Для цієї послуги створено спеціальну платформу, де можна оплатити доставку за допомогою електронної марки з QR-кодом.

Скільки коштує доставка паспорту

"Укрпошта" доставлятиме паспорти до 134 країн світу за 6 доларів США плюс 10 гривень ПДВ. Це суттєво дешевше порівняно з попередньою вартістю, яка могла перевищувати 100 доларів.

Алгоритм дій виглядає так:

Замовте виготовлення закордонного паспорта через консульство;

Отримайте номер замовлення та оберіть доставку через "Укрпошту";

Заповніть заявку на офіційному сайті "Укрпошти" й надішліть її разом із квитанцією про оплату до відповідної закордонної установи;

Відстежуйте процес доставки за наданим трек-номером.

Ця ініціатива стала можливою завдяки співпраці "Укрпошти" та Міністерства закордонних справ України.

Додамо, що "Укрпошта" також доставляє за кордон банківські картки Приватбанку. Доставка можлива у ряд країн, зокрема Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію.