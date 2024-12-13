В Украине временно приостановили оформление паспортов: в чем причина

В связи с плановыми техническими работами по обслуживанию оборудования Единого государственного демографического реестра (ЕГДР) оформление и выдача паспортных документов будут временно недоступны.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Документ".

Отмечается, что приостановка работы продлится с 16:00 13 декабря по 16 декабря 2024 года.

Восстановление услуг будет анонсировано дополнительно.

Напомним, с 7 октября изменилась стоимость пакета сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" на территории Украины.

Тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" составит: