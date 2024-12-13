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В Украине временно приостановили оформление паспортов: в чем причина

паспорт
Фото: vin.gov.ua

В связи с плановыми техническими работами по обслуживанию оборудования Единого государственного демографического реестра (ЕГДР) оформление и выдача паспортных документов будут временно недоступны.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Документ".

Отмечается, что приостановка работы продлится с 16:00 13 декабря по 16 декабря 2024 года.

Восстановление услуг будет анонсировано дополнительно.

Напомним, с 7 октября изменилась стоимость пакета сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" на территории Украины.

Тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" составит:

  • Оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн;
  • Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера – 1250 грн;
  • Обмен водительского удостоверения — 950 грн;
  • Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
  • Проставление апостиля — 650 грн.
Автор:
Светлана Манько