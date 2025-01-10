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В "Дію" добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации

В "Дію" добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации
В "Дію" добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации

Теперь штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные камерами, в приложении "Дія" содержат не только текстовую информацию о нарушениях, времени и месте, но и фото и видео.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

Эти материалы помогут:

  • точно определить, где произошло нарушение;
  • показать друзьям, чтобы они избегали подобных ситуаций.

Как и где оплатить штраф

Пользователи могут просмотреть фотовидеоматериалы прямо в приложении и оплатить штрафы по реквизитам карты или по Apple Pay или Google Pay.

Проверить наличие штрафов можно также на вебпортале МВД, портале "Дія", Кабинете водителя, приложениях "Дія" и "Штрафы ПДД".

Сервис реализован Минцифрой в сотрудничестве с МВД, Государственным учреждением "Центр инфраструктуры и технологий МВД" и ГП "Инфотех".

Добавим, за три квартала 2024 года камерами автофиксации было обнаружено более 3,2 млн нарушений ПДД. Этот показатель в 1,7 раза превышает прошлогодний за аналогичный период и является рекордом за последние 5 лет.

Практически все нарушения, зафиксированные камерами, касались превышения скорости. Только в 1% — 16 833 постановления — речь шла об остановке или движении на полосе для общественного транспорта.

Автор:
Татьяна Гойденко