Количество нарушений ПДД, обнаруженных камерами, возросло почти в 2 раза

За три квартала 2024 года камерами автофиксации было выявлено более 3,2 млн нарушений ПДД. Этот показатель в 1,7 раза превышает прошлогодний за аналогичный период и является рекордом за последние 5 лет.

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Об этом свидетельствуют данные Департамента патрульной полиции, сообщает Opendatabot.

Какие нарушения фиксировались камерами

Отмечается, что в общей сложности 3 278 982 нарушения ПДД были обнаружены камерами автофиксации в этом году в Украине. Практически все нарушения, зафиксированные камерами, касались превышения скорости. Только в 1% — 16 833 постановлений — речь шла об остановке или движении на полосе для общественного транспорта.

Наибольшее количество нарушений за месяц было зафиксировано в сентябре этого года — 520 247.

Количество нарушений ПДД, которое зафиксировали камеры. Инфографика: Opendatabot

Сколько камер автофиксации работает в Украине

Сообщается, что в настоящее время в Украине работает 308 камер автофиксации в 19 областях Украины и столице. 20% всех камер расположены в Киеве (30) и области (32). Во Львовской области установлено 44 камеры, из которых 13 во Львове, а 31 — в области. В то же время в регионах, приближенных к фронту (Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области) приборы контроля не подключены.

Для сравнения, в преддверии полномасштабного вторжения нарушения фиксировали 246 приборов в 24 городах и 15 областях.

Стоит добавить, что кроме автоматической фиксации полицейские вынесли 2 088 433 постановления за нарушение ПДД. Чаще всего штрафовали водителей во Львовской области: 220 161 постановление, далее идут Киев (180 719) и Одесщина (134 836).

Где было больше всего зафиксировано ПДД в 2024 году. Инфографика: Opendatabot

Камеры на дорогах: украинцы уплатили штрафы за нарушение ПДД более чем на 2 млрд грн

За четыре года, с тех пор как в Украине была запущена система автофиксации нарушений ПДД, водители уплатили в бюджет штрафов на сумму более 2,1 миллиарда гривен.

В настоящее время 265 приборов контроля установлены в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия.