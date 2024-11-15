Кількість порушень ПДР, виявлених камерами, зросла майже у 2 рази

За три квартали 2024 року камерами автофіксації було виявлено понад 3,2 млн порушень правил дорожнього руху (ПДР). Цей показник у 1,7 раза перевищує минулорічний за аналогічний період, та є рекордом за останні 5 років.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це свідчать дані Департаменту патрульної поліції, передає Opendatabot.

Які порушення фіксувалися камерами

Зазначається, що загалом 3 278 982 порушення ПДР було виявлено камерами автофіксації цьогоріч в Україні. Майже всі порушення, зафіксовані камерами, стосувались перевищення швидкості. Лише в 1% — 16 833 постанови — йшлось про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.

Найбільшу кількість порушень за місяць було зафіксовано цьогоріч у вересні — 520 247.

Кількість порушень ПДР, яку зафіксували камери. Інфографіка: Opendatabot

Скільки камер автофіксації працює в Україні

Повідомляється, що наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях України та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 — в області. Водночас у регіонах, наближених до фронту, (Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області) прилади контролю не підключені.

До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення порушення фіксували 246 приладів у 24 містах та 15 областях.

Варто додати, що окрім автоматичної фіксації, поліцейські винесли 2 088 433 постанови за порушення ПДР. Найчастіше штрафували водіїв на Львівщині: 220 161 постанова, наслідують Київ (180 719) та Одещина (134 836).

Де було найбільше зафіксовано ПДР у 2024 році. Інфографіка: Opendatabot

Камери на дорогах: українці сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 млрд грн

За чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху, водії сплатили до бюджету штрафів на суму понад 2,1 мільярда гривень.

Наразі 265 приладів контролю встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.