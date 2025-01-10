У "Дію" додали фото і відео порушень до штрафів автофіксації

Тепер штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами, у застосунку “Дія" містять не лише текстову інформацію про порушення, час і місце, а й фото та відео.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Ці матеріали допоможуть:

точно визначити, де сталося порушення;

показати друзям, щоб вони уникали подібних ситуацій.

Як і де оплатити штраф

Користувачі можуть переглянути фотовідеоматеріали прямо у застосунку та оплатити штрафи за реквізитами картки або через Apple Pay чи Google Pay.

Перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, порталі "Дія", Кабінеті водія, застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР".

Сервіс реалізовано Мінцифрою у співпраці з МВС, Державною установою "Центр інфраструктури та технологій МВС" і ДП "Інфотех".

Додамо, за три квартали 2024 року камерами автофіксації було виявлено понад 3,2 млн порушень правил дорожнього руху. Цей показник у 1,7 раза перевищує минулорічний за аналогічний період, та є рекордом за останні 5 років.

Майже всі порушення, зафіксовані камерами, стосувались перевищення швидкості. Лише в 1% — 16 833 постанови — йшлось про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.