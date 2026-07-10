В Днепре открыли первое представительство Ассоциации прифронтовых городов и общин

В Днепре открыли первое представительство общественной организации "Ассоциация прифронтовых городов и общин". Новый офис будет работать с территориальными общинами, внутренне перемещенными лицами, ветеранами, предпринимателями и общественными организациями, а также присоединится к разработке предложений для государственной политики по поддержке населения и развитию прифронтовых территорий.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Выбор Днепра для открытия первого регионального представительства объясняет его ролью одного из главных гуманитарных, логистических и экономических центров Украины.

В ассоциации отмечают, что Днепропетровская область обеспечивает взаимодействие с большим количеством прифронтовых общин, принимает ВПЛ и поддерживает работу критической инфраструктуры. Кроме того, как говорится в сообщении, регион также является одним из ключевых координационных центров для реализации совместных проектов с общинами, находящимися вблизи линии фронта.

Во время открытия представительства глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов заявил, что организация переходит к новому этапу своей деятельности – от представительства интересов общин к системной работе непосредственно с людьми.

"Сегодня много говорят преимущественно о защите прифронтовых территорий, и это абсолютно правильно. Но нужно говорить еще и о защите нормальной жизни. Потому что ни одна община не будет иметь будущего, если люди не будут уверены в завтрашнем дне", – сказал он.

По его словам, государственная политика прифронтовых территорий должна быть направлена не только на преодоление последствий российской агрессии, но и на создание условий, при которых люди смогут оставаться в своих общинах, работать, открывать и развивать бизнес, воспитывать детей и планировать будущее.

Он добавил, что государственная политика должна работать на опережение и создавать условия, при которых люди не будут вынуждены покидать свои города, а бизнес – сворачивать производство.

В представительстве будут оказывать правовую помощь ВПЛ, координировать взаимодействие с органами местного самоуправления, проводить консультации, публичные мероприятия и информационные кампании. Отдельным направлением станет подготовка предложений к законодательным инициативам и государственным программам поддержки прифронтовых территорий.

Также офис будет обеспечивать постоянное взаимодействие с территориальными общинами, экспертной средой, бизнесом и общественными организациями для выработки совместных решений, направленных на развитие и восстановление прифронтовых регионов.

Представительство Ассоциации прифронтовых городов и общин работает по адресу: г. Днепр, площадь Соборная, 7.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин была создана 18 сентября 2025 года в Харькове. Цель объединения – защитить интересы ежедневно живущих под обстрелами территорий и заложить основу для их экономического роста после войны.