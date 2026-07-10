У Дніпрі відкрили перше представництво Асоціації прифронтових міст та громад

У Дніпрі відкрили перше представництво громадської організації "Асоціація прифронтових міст та громад". Новий офіс працюватиме з територіальними громадами, внутрішньо переміщеними особами, ветеранами, підприємцями та громадськими організаціями, а також долучатиметься до розробки пропозицій для державної політики щодо підтримки населення і розвитку прифронтових територій.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу асоціації.

Вибір Дніпра для відкриття першого регіонального представництва пояснюють його роллю одного з головних гуманітарних, логістичних та економічних центрів України.

В асоціації зазначають, що Дніпропетровська область забезпечує взаємодію з великою кількістю прифронтових громад, приймає ВПО та підтримує роботу критичної інфраструктури. Крім того, як йдеться в повідомленні, завдяки своєму розташуванню регіон також є одним із ключових координаційних центрів для реалізації спільних проєктів із громадами, що перебувають поблизу лінії фронту.

Під час відкриття представництва голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов заявив, що організація переходить до нового етапу своєї діяльності – від представництва інтересів громад до системної роботи безпосередньо з людьми.

"Сьогодні багато говорять переважно про захист прифронтових територій, і це абсолютно правильно. Але потрібно говорити ще й про захист нормального життя. Бо жодна громада не матиме майбутнього, якщо люди не будуть упевнені у завтрашньому дні", – сказав він.

За його словами, державна політика щодо прифронтових територій має бути спрямована не лише на подолання наслідків російської агресії, а й на створення умов, за яких люди зможуть залишатися у своїх громадах, працювати, відкривати та розвивати бізнес, виховувати дітей і планувати майбутнє.

Він додав, що державна політика має працювати на випередження і створювати умови, за яких люди не будуть змушені залишати свої міста, а бізнес – згортати виробництво.

У представництві надаватимуть правову допомогу ВПО, координуватимуть взаємодію з органами місцевого самоврядування, проводитимуть консультації, публічні заходи та інформаційні кампанії. Окремим напрямом стане підготовка пропозицій до законодавчих ініціатив і державних програм підтримки прифронтових територій.

Також офіс забезпечуватиме постійну взаємодію з територіальними громадами, експертним середовищем, бізнесом та громадськими організаціями для напрацювання спільних рішень, спрямованих на розвиток і відновлення прифронтових регіонів.

Представництво Асоціації прифронтових міст та громад працює за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 7.

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад було створено 18 вересня 2025 року у Харкові. Мета об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їхнього економічного зростання після війни.