В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский

Правоохранители в Испании задержали бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны. В Украине он фигурирует по делу о злоупотреблениях при закупке авто для ВСУ.

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

Там не называют имени задержанного, но, по данным СМИ, речь идет об Олеге Гладковском.

"14 мая 2025 года на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ по нанесению государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен", — говорится в сообщении САП.

Отмечается, что решается вопрос об экстрадиции задержанного в Украину.

В пресс-службе НАБУ рассказали, что задержанный совместно с эксзамминистра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам, что привело к более 17 млн грн убытков государству.

Дело Гладковского

Напомним, что 17 октября 2019 года Олег Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами НАБУ.

18 октября 2019 года САП сообщила, что Гладковскому объявлено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога более чем в 10 миллионов гривен. 21 октября 2019 года близкие Гладковского внесли за него залог .

21 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет из Гладковского, вышедшего из СИЗО после внесения за него залога.

В марте 2022 года суд отдал залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск.

Заметим, что следствие по делу Гладковского и экс-замминистра обороны Игоря Павловского НАБУ завершило в июне 2022 года. В ходе расследования было установлено, что экс-замминистра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Б).

Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных с Гладковским компаний корпорации "Богдан" — доли в уставном капитале как прямо, так и косвенно принадлежали должностному лицу СНБО и приближенным к нему лицам.

Несмотря на то, что эти автомобили не соответствовали требованиям правительства – речь идет об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержки отечественного производителя), который должен составлять не менее 60%, составляя лишь 10%, компания все равно получила заказ.

Следствие также выяснило, что договор между Министерством обороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако вопреки этому условию, цена за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с замминистра обороны. В результате фирме незаконно переплатили 17,44 миллиона гривен.

13 мая 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Гладковскому меру пресечения в виде заочного ареста .