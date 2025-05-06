Апелляция ВАКС освободила Валерия Пацкана от уголовной ответственности — истек срок давности

Во вторник, 6 мая 2025 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) рассмотрела ходатайство стороны защиты об освобождении от уголовной ответственности бывшего народного депутата Украины и закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, не указав его фамилии.

По данным суда, ходатайство было подано в рамках рассмотрения апелляционных жалоб сторон по приговору ВАКС от 09.10.2023. Указанным приговором бывший нардеп признан виновным в злоупотреблении служебным положением по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (УКУ), но освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

"По результатам рассмотрения коллегия судей апелляционную жалобу прокурора оставила без удовлетворения, ходатайство стороны защиты об освобождении от уголовной ответственности — удовлетворила, в связи с чем приговор ВАКС отменила", — говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.

Апелляционная палата из п. 3 ч. 1 ст. 49 УКУ освободила обвиняемого от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 364 УКУ, в связи с истечением сроков давности.

Отмечается, что постановление вступает в силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Кассационный уголовный суд Верховного Суда в течение трех месяцев со дня его постановления.

О ком идет речь?

По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК) речь идет о бывшем народном депутате Валерии Пацкане, обвиняемом в незаконном получении 127,4 тысяч грн компенсации за жилье.

В октябре 2023 года ВАКС признал Пацкана виновным в незаконном получении компенсации на жилье, но освободил от наказания из -за истечения сроков давности.

По решению суда, Пацкан должен был возместить 127,4 тысяч гривен полученной компенсации на проживание и оплатить 7,85 тысяч гривен на проведение экспертиз. Суд также оставил в силе залог в 49,62 тысяч гривен.

В апреле 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала невиновным бывшего председателя Счетной палаты Валерия Пацкана по делу о получении компенсации за жилье.

Однако, по данным ЦПК, прокурор САП не согласился с решением и подал жалобу в Верховный Суд, который частично удовлетворил ее и направил дело на рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, в апреле 2023 года Пацкан был уволен с должности председателя Счетной палаты.