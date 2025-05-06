Апеляція ВАКС звільнила Валерія Пацкана від кримінальної відповідальності – закінчився строк давності

У вівторок, 6 травня 2025 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянула клопотання сторони захисту про звільнення від кримінальної відповідальності колишнього народного депутата України та закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, не назвавши його прізвища.

За даними суду, клопотання було подано в межах розгляду апеляційних скарг сторін на вирок ВАКС від 09.10.2023. Вказаним вироком колишнього нардепа визнано винуватим у зловживанні службовим становищем за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (ККУ), але звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

"За результатами розгляду колегія суддів апеляційну скаргу прокурора залишила без задоволення, клопотання сторони захисту про звільнення від кримінальної відповідальності – задовольнила, у зв’язку з чим вирок ВАКС – скасувала", — йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

Апеляційна палата на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 ККУ звільнила обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК, у зв’язку із закінченням строків давності.

Зазначається, що ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Касаційного кримінального суду Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її постановлення.

Про кого йдеться?

За даними Центру протидії корупції (ЦПК), йдеться про колишнього народного депутата Валерія Пацкана, якого звинувачували в незаконному отриманні 127,4 тисячі гривень компенсації за житло.

У жовтні 2023 року ВАКС визнав Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло, але звільнив від покарання через сплив строків давності.

За рішенням суду, Пацкан повинен був відшкодувати 127,4 тисячі гривень отриманої компенсації на проживання та сплатити 7,85 тисячі гривень на проведення експертиз. Суд також залишив в силі заставу у 49,62 тисячі гривень.

У квітні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала невинуватим колишнього голову Рахункової палати Валерія Пацкана у справі щодо отримання компенсації за житло.

Однак, за даними ЦПК, прокурор САП не погодився з рішенням і подав скаргу до Верховного Суду, який частково задовольнив її та скерував справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Пацкана було звільнено з посади голови Рахункової палати.