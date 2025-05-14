В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського

Правоохоронці в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. В Україні він фігурує у справі про зловживання під час закупівлі авто для ЗСУ.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

Там не називають імені затриманого, але за даними ЗМІ, йдеться про Олега Гладковського.

"14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень", - йдеться в повідомленні САП.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого до України.

У пресслужбі НАБУ розповіли, що затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі.

Справа Гладковського

Нагадаємо, що 17 жовтня 2019 року Олега Гладковського було затримано в аеропорту "Бориспіль" детективами НАБУ.

18 жовтня 2019 року САП повідомила, що Гладковському оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних відомостей.

19 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Олегу Гладковському у вигляді утримання під вартою до 15 грудня 2019 року з правом внесення застави у понад 10 мільйонів гривень. 21 жовтня 2019 року близькі Гладковського внесли за нього заставу.

21 грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет із Гладковського, який вийшов із СІЗО після внесення за нього застави.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ і змінив запобіжний захід на особисте зобовʼязання. Після цього обвинувачений перестав зʼявлятись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.

Зауважимо, що слідство у справі Гладковського та ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського НАБУ завершило у червні 2022 року. У ході розслідування було встановлено, що ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у змові з колишнім першим заступником секретаря РНБО у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6) за завищеними цінами.

Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", яке входить до групи пов'язаних із Гладковським компаній корпорації "Богдан" - частки у статутному капіталі як прямо, так і опосередковано належали посадовцю РНБО та наближеним до нього особам.

Попри те, що ці автівки не відповідали вимогам уряду – йдеться про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника), який мав становити не менше 60%, натомість становив лише 10%, компанія все одно отримала замовлення.

Також слідство з’ясувало, що договір між Міністерством оборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте всупереч цій умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту Міноборони її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником міністра оборони. Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 мільйона гривень.

13 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді заочного арешту.