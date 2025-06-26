В июне месячный объем предоставленных "энергетических" кредитов стал самым большим за год — 5,5 млрд грн

Банки за год с даты подписания меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате массированных атак РФ, обеспечили финансирование соответствующих проектов на общую сумму почти 25 млрд грн. В июне выдали 5,5 млрд грн "энергетических" кредитов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Национального банка Украины.

По данным еженедельного опроса НБУ, за это время предоставлено 1879 кредитов бизнеса на 23,7 млрд грн и 8622 кредитов населению на 1,3 млрд грн.

Валовой портфель таких кредитов юридическим лицам с учетом их погашения на 25 июня составил 14,9 млрд грн, физическим лицам – 1 млрд грн.

По состоянию на вчера общая профинансированная банками мощность генерации по ссудам бизнеса превысила 705 МВт, хранение – 320 МВт.

Следует отметить, что в рамках инициированной НБУ и разработанной вместе с Министерством экономики и Министерством финансов Стратегии по развитию кредитования, энергетическая отрасль признана одной из приоритетных.

Для стимулирования финансирования энергетической отрасли пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его принятии банками в залог по соответствующим кредитам.

Напомним, украинские банки за 11 месяцев, с 01 июня 2024 года по 28 апреля 2025 года, получили 4 269 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 85 млрд грн.