У червні місячний обсяг наданих "енергетичних" кредитів став найбільшим за рік — 5,5 млрд грн

Банки за рік з дати підписання меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак РФ, забезпечили фінансування відповідних проєктів на загальну суму майже 25 млрд грн. У червні видали 5,5 млрд грн "енергетичних" кредитів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

За даними щотижневого опитування НБУ, за цей час надано 1 879 кредитів бізнесу на 23,7 млрд грн та 8 622 кредитів населенню на 1,3 млрд грн.

Валовий портфель таких кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення на 25 червня сягнув 14,9 млрд грн, фізичним особам – 1 млрд грн.

Станом на вчора загальна профінансована банками потужність генерації за позиками бізнесу перевищила 705 МВт, зберігання – 320 МВт. Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Варто зауважити, у межах ініційованої НБУ та розробленої разом із Міністерством економіки і Міністерством фінансів Стратегії з розвитку кредитування, енергетична галузь визнана однією з пріоритетних.

Для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.

Нагадаємо, українські банки за 11 місяців, з 01 червня 2024 року до 28 квітня 2025 року, отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 85 млрд грн.