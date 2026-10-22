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В Киеве из-за российского обстрела закрыли магазин Decathlon на Почайной: что с онлайн-заказами

магазин Decathlon
Decathlon временно закрыл магазин на Почайной/Фото: Decathlon

В результате российского баллистического удара в ночь с 21 на 22 октября поврежден магазин сети спортивной одежды и аксессуаров Decathlon на Почайной в Киеве. Торговую точку временно закрыли, а обработку онлайн-заказов приостановили.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

"В ночь с 21.10 на 22.10 в результате баллистического удара пострадал наш магазин Decathlon Почайна. По соображениям безопасности и для проведения восстановительных работ магазин временно не работает", - говорится в заявлении.

В Decathlon отметили, что команда уже делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить безопасную и комфортную работу магазина. О его открытии и обновлении отправок заказов обещают сообщить дополнительно.

Что будет с заказами и где купить товары

Поскольку комплектование и отправка всех онлайн-покупок осуществлялось именно с локации на Почайной, компания временно не имеет возможности связаться с клиентами по заказам, оформленным накануне. Однако в Киеве продолжают работать другие магазины сети:

  • Decathlon Беличи (ул. Берковецкая, 6);
  • Decathlon Проспект (ул. Игната Хоткевича, 1В).

Справочно

Decathlon – международная сеть магазинов спортивных товаров, основанная во Франции в 1976 году. Компания продает одежду, обувь, снаряжение и товары для разных видов спорта.

В Украине первый магазин был открыт в 2019 году в Киеве. Также есть официальный сайт, который пока не работает и находится на техническом обслуживании.

Ранее сообщалось, что в украинском ритейле прошла волна закрытий и выход сразу нескольких международных и региональных операторов. Свою деятельность в Украине прекратили спортивный бренд Reebok, мультибрендовая сеть SuperStep, турецкий fashion-ритейлер Koto

Автор:
Татьяна Ковальчук

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