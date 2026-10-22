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У Києві через російський обстріл закрили магазин Decathlon на Почайній: що з онлайн-замовленнями

магазин Decathlon
Decathlon тимчасово закрив магазин на Почайній / Фото: Decathlon

Унаслідок російського балістичного удару в ніч із 21 на 22 жовтня пошкоджено магазин мережі спортивного одягу та аксесуарів Decathlon на Почайній у Києві. Торговельну точку тимчасово закрили, а опрацювання онлайн-замовлень призупинили.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ритейлера.

"У ніч з 21.10 на 22.10 внаслідок балістичного удару постраждав наш магазин Decathlon Почайна. З міркувань безпеки та для проведення відновлювальних робіт магазин тимчасово не працює", — йдеться у заяві.

У Decathlon зазначили, команда вже робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити безпечну й комфортну роботу магазину. Про його відкриття та поновлення відправлень замовлень обіцяють повідомити додатково.

Що буде з замовленнями та де купити товари

Оскільки комплектування та відправку всіх онлайн-покупок здійснювали саме з локації на Почайній, компанія тимчасово не має змоги зв'язатися з клієнтами щодо замовлень, оформлених напередодні. Наразі в Києві продовжують працювати інші магазини мережі:

  • Decathlon Біличі (вул. Берковецька, 6); 
  • Decathlon Проспект (вул. Гната Хоткевича, 1В).

Довідково

Decathlon — міжнародна мережа магазинів спортивних товарів, заснована у Франції в 1976 році. Компанія продає одяг, взуття, спорядження та товари для різних видів спорту.

В Україні перший магазин відкрили у 2019 році в Києві. Також має офіційний сайт, який наразі не працює і перебуває на технічному обслуговуванні.

Раніше повідомлялося, що в українському ритейлі пройшла хвиля закриттів і виходом одразу кількох міжнародних та регіональних операторів. Свою діяльність в Україні припинили спортивний бренд Reebok, мультибрендова мережа SuperStep, турецький fashion-ритейлер Koto

Автор:
Тетяна Ковальчук

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