- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве разрешили скоростной режим до 80 км/ч на четырех участках вместо 17
С 1 апреля в Киеве разрешено движение со скоростью до 80 км/ч всего на четырех участках. Ранее планировалось, что таких участков будет 17.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Решение об ограничении количества участков было принято после комиссионного обследования улиц и анализа аварийности. Первоначально потенциальное количество участков сократили до семи.
После детального анализа аварийных ситуаций на трех из этих участков было зафиксировано ДТП с роковыми последствиями в течение 2024 года. В связи с этим повышение скоростного режима на этих отрезках дорог не будет разрешено.
Где изменят скоростной режим до 80 км/ч:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбацкая (только в одном направлении – от ул. Электриков до Гаванского моста).
Водителей просят быть бдительными, не забывать о скоростном режиме и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, с 24 марта 2025 года на автомобильных дорогах Украины введено в эксплуатацию 40 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (КАФ). Также во Львове два уже действующих комплекса получили дополнительную функцию фиксации нарушений правил остановки и движения на полосе общественного транспорта.