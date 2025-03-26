Водителей ждет нововведение: в Украине могут ввести электронное медицинское заключение

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13131, предусматривающий усовершенствование процесса медицинского обследования водителей. Одной из основных новаций является введение электронного медицинского заключения для водителей, что позволит упростить процедуру допуска к управлению транспортными средствами.

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Об этом говорится в законопроекте.

Обоснование необходимости принятия законопроекта

Отмечается, что система медицинских осмотров водителей в Украине была сформирована еще в советское время и не отвечает современным требованиям цифровизации и потребностям, которые возникли в условиях войны.

В частности, увеличилось количество травм опорно-двигательного аппарата, а также возникла необходимость в медицинских осмотрах водителей и кандидатов в водители с учетом новых технологий переоборудования транспорта для людей с инвалидностью.

Внедрение электронного медицинского заключения для водителей позволит:

автоматизировать учет медицинских осмотров;

облегчить доступ к информации о допуске к управлению транспортным средством для государственных учреждений.

Будет заменена устаревшая бумажная медицинская справка (форма № 083/о) и интегрирует данные в единую систему ЕСОЗ. Информация о допуске к управлению также будет доступна посредством обмена данными между государственными органами.

Общая характеристика и основные положения законопроекта

Проект закона предлагает изменить законодательство по медицинскому обследованию водителей, поделив их на две группы.

Группа I включает лиц, управляющих транспортными средствами для личных нужд (категории A, B, C и т.п.), а также кандидатов в трактористы.

Группа II включает водителей, которые управляют транспортом для коммерческих перевозок и работают в автоперевозчиках. Также предусмотрено введение цифровых решений для медицинских обследований.

Согласно проекту закона, после медицинского обследования водитель или кандидат в водители будет получать электронное заключение, подтверждающее его право или отказ в праве управлять транспортным средством соответствующей группы. Если необходимо, в заключении будут указываться условия допуска.

Проект закона также предлагает, что медицинское заключение для водителя или кандидата в водители будет выдаваться по результатам медицинского обследования. Медицинское освидетельствование будет проводиться для водителей транспортных средств во время предрейсовых, послерейсовых и ежегодных осмотров, а также при проверке на состояние опьянения, если водитель отказывается от осмотра на месте или не согласен с результатами проверки полицейским.

Кроме того, предлагается заменить устаревшую систему выдачи бумажной медицинской справки водителя электронным медицинским выводом с введением соответствующего регулирования; актуализировать нормы об обучении водителей к медицинской помощи пострадавшим в ДТП; а также уточнить водительские права и обязанности по прохождению медицинского обследования в соответствии с порядком, определенным Минздравом и МВД по законодательным критериям.

Реализация проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

Прогноз социально-экономических последствий принятия

Реализация проекта закона обеспечит:

Прозрачность процедур оценки состояния здоровья для определения пригодности к управлению транспортным средством соответствующей группы.

Усовершенствование процедур медицинского обследования водителей и кандидатов в водители.

Уменьшение административной нагрузки на органы государственной власти и учреждения здравоохранения.

Снижение количества фиктивных медицинских справок.

Отмена бумажной формы медицинской справки по внедрению электронного медицинского заключения для водителей.

Обеспечение информационного обмена между государственными учреждениями и возможность пересмотра статуса допуска в реальном времени.

Напомним, с начала 2025 года более 37 тысяч украинцев получили свое первое водительское удостоверение.