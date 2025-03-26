Водіїв чекає нововведення: в Україні можуть ввести електронний медичний висновок

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13131, який передбачає вдосконалення процесу медичного обстеження водіїв. Однією з основних новацій є запровадження електронного медичного висновку для водіїв, що дозволить спростити процедуру допуску до керування транспортними засобами.

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Про це йдеться в законопроєкті.

Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

Зазначається, що система медичних оглядів водіїв в Україні була сформована ще за радянських часів і наразі не відповідає сучасним вимогам цифровізації та потребам, які виникли в умовах війни.

Зокрема, зросла кількість травм опорно-рухового апарату, а також виникла необхідність у медичних оглядах водіїв і кандидатів у водії з урахуванням нових технологій переобладнання транспорту для людей з інвалідністю.

Впровадження електронного медичного висновку для водіїв дозволить:

автоматизувати облік медичних оглядів;

полегшити доступ до інформації про допуск до керування транспортним засобом для державних установ.

Буде замінено застарілу паперову медичну довідку (форма № 083/о) та інтегрує дані в єдину систему ЕСОЗ. Інформація про допуск до керування також буде доступна через обмін даними між державними органами.

Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проект закону пропонує змінити законодавство щодо медичного обстеження водіїв, поділивши їх на дві групи.

Група І включає осіб, які керуватимуть транспортними засобами для особистих потреб (категорії A, B, C тощо), а також кандидатів у трактористи.

Група ІІ охоплює водіїв, які керують транспортом для комерційних перевезень та працюють в автоперевізниках. Також передбачено впровадження цифрових рішень для медичних обстежень.

Згідно з проектом закону, після медичного обстеження водій або кандидат у водії отримуватиме електронний висновок, що підтверджує його право або відмову у праві керувати транспортним засобом відповідної групи. Якщо потрібно, у висновку вказуватимуться умови допуску.

Проект закону також пропонує, що медичний висновок для водія або кандидата у водії видаватиметься за результатами медичного обстеження. Також медичний огляд проводитиметься для водіїв транспортних засобів під час передрейсових, післярейсових та щорічних оглядів, а також при перевірці на стан сп’яніння, якщо водій відмовляється від огляду на місці чи не згоден з результатами перевірки поліцейським.

Крім того, пропонується замінити застарілу систему видачі паперової медичної довідки водія на електронний медичний висновок із запровадженням відповідного регулювання; актуалізувати норми щодо навчання водіїв домедичної допомоги постраждалим у ДТП; а також уточнити права та обов’язки водіїв щодо проходження медичного обстеження відповідно до порядку, визначеного МОЗ та МВС за законодавчими критеріями.

Реалізація проекту закону не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів.

Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття

Реалізація проекту закону забезпечить:

Прозорість процедур оцінки стану здоров'я для визначення придатності до керування транспортним засобом відповідної групи.

Удосконалення процедур медичного обстеження водіїв та кандидатів у водії.

Зменшення адміністративного навантаження на органи державної влади та заклади охорони здоров'я.

Зниження кількості фіктивних медичних довідок.

Скасування паперової форми медичної довідки через впровадження електронного медичного висновку для водіїв.

Забезпечення інформаційного обміну між державними установами та можливість перегляду статусу допуску в реальному часі.

Нагадаємо, з початку 2025 року понад 37 тисяч українців отримали своє перше водійське посвідчення.