- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Водіїв чекає нововведення: в Україні можуть ввести електронний медичний висновок
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13131, який передбачає вдосконалення процесу медичного обстеження водіїв. Однією з основних новацій є запровадження електронного медичного висновку для водіїв, що дозволить спростити процедуру допуску до керування транспортними засобами.
Про це йдеться в законопроєкті.
Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту
Зазначається, що система медичних оглядів водіїв в Україні була сформована ще за радянських часів і наразі не відповідає сучасним вимогам цифровізації та потребам, які виникли в умовах війни.
Зокрема, зросла кількість травм опорно-рухового апарату, а також виникла необхідність у медичних оглядах водіїв і кандидатів у водії з урахуванням нових технологій переобладнання транспорту для людей з інвалідністю.
Впровадження електронного медичного висновку для водіїв дозволить:
- автоматизувати облік медичних оглядів;
- полегшити доступ до інформації про допуск до керування транспортним засобом для державних установ.
Буде замінено застарілу паперову медичну довідку (форма № 083/о) та інтегрує дані в єдину систему ЕСОЗ. Інформація про допуск до керування також буде доступна через обмін даними між державними органами.
Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Проект закону пропонує змінити законодавство щодо медичного обстеження водіїв, поділивши їх на дві групи.
- Група І включає осіб, які керуватимуть транспортними засобами для особистих потреб (категорії A, B, C тощо), а також кандидатів у трактористи.
- Група ІІ охоплює водіїв, які керують транспортом для комерційних перевезень та працюють в автоперевізниках. Також передбачено впровадження цифрових рішень для медичних обстежень.
Згідно з проектом закону, після медичного обстеження водій або кандидат у водії отримуватиме електронний висновок, що підтверджує його право або відмову у праві керувати транспортним засобом відповідної групи. Якщо потрібно, у висновку вказуватимуться умови допуску.
Проект закону також пропонує, що медичний висновок для водія або кандидата у водії видаватиметься за результатами медичного обстеження. Також медичний огляд проводитиметься для водіїв транспортних засобів під час передрейсових, післярейсових та щорічних оглядів, а також при перевірці на стан сп’яніння, якщо водій відмовляється від огляду на місці чи не згоден з результатами перевірки поліцейським.
Крім того, пропонується замінити застарілу систему видачі паперової медичної довідки водія на електронний медичний висновок із запровадженням відповідного регулювання; актуалізувати норми щодо навчання водіїв домедичної допомоги постраждалим у ДТП; а також уточнити права та обов’язки водіїв щодо проходження медичного обстеження відповідно до порядку, визначеного МОЗ та МВС за законодавчими критеріями.
Реалізація проекту закону не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів.
Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття
Реалізація проекту закону забезпечить:
- Прозорість процедур оцінки стану здоров'я для визначення придатності до керування транспортним засобом відповідної групи.
- Удосконалення процедур медичного обстеження водіїв та кандидатів у водії.
- Зменшення адміністративного навантаження на органи державної влади та заклади охорони здоров'я.
- Зниження кількості фіктивних медичних довідок.
- Скасування паперової форми медичної довідки через впровадження електронного медичного висновку для водіїв.
- Забезпечення інформаційного обміну між державними установами та можливість перегляду статусу допуску в реальному часі.
Нагадаємо, з початку 2025 року понад 37 тисяч українців отримали своє перше водійське посвідчення.