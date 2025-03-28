У Києві дозволили швидкісний режим до 80 км/год на чотирьох ділянках замість 17

З 1 квітня у Києві дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год лише на чотирьох ділянках. Раніше планувалося, що таких ділянок буде 17.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Рішення про обмеження кількості ділянок було ухвалено після комісійного обстеження вулиць міста та аналізу аварійності. Спочатку потенційну кількість ділянок скоротили до семи.

Після детального аналізу аварійних ситуацій на трьох з цих ділянок було зафіксовано ДТП з фатальними наслідками протягом 2024 року. У зв'язку з цим, підвищення швидкісного режиму на цих відрізках доріг не буде дозволено.

Де змінять швидкісний режим до 80 км/год:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Водіїв просять бути пильними, не забувати про швидкісний режим та дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Також у Львові два вже діючі комплекси отримали додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту.