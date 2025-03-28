Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,08

EUR

44,75

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,52

41,45

EUR

45,13

44,97

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві дозволили швидкісний режим до 80 км/год на чотирьох ділянках замість 17

Набережне шосе
Швидкісний режим у Києві в теплу пору року змінять лише на 4 ділянках / УНІАН

З 1 квітня у Києві дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год лише на чотирьох ділянках. Раніше планувалося, що таких ділянок буде 17.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Рішення про обмеження кількості ділянок було ухвалено після комісійного обстеження вулиць міста та аналізу аварійності. Спочатку потенційну кількість ділянок скоротили до семи.

Після детального аналізу аварійних ситуацій на трьох з цих ділянок було зафіксовано ДТП з фатальними наслідками протягом 2024 року. У зв'язку з цим, підвищення швидкісного режиму на цих відрізках доріг не буде дозволено.

Де змінять швидкісний режим до 80 км/год:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Водіїв просять бути пильними, не забувати про швидкісний режим та дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Також у Львові два вже діючі комплекси отримали додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту.

Автор:
Тетяна Бесараб