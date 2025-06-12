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В Киеве снизили стоимость техпаспортов БТИ и сделали их доступными в ЦНАПах

БТИ
Фото: btim.com.ua

В Киеве теперь можно заказать технический паспорт БТИ в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП). Кроме того, стоимость изготовления документов снижена на 10–20%.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Как оформить технический паспорт БТИ

Как отмечают в городской администрации, нововведение призвано сделать услугу более доступной всем жителям столицы, особенно в условиях военного положения и для маломобильных граждан.

Кроме того, в городе снижена стоимость оформления технических паспортов на 10–20% за счет оптимизации внутренних процессов. Это решение позволило сохранить качество предоставления услуг и одновременно снизить финансовую нагрузку на граждан. В мэрии подчеркивают, что тарифы на услуги Коммунального БТИ остаются фиксированными и зависят исключительно от сроков выполнения заказа, поэтому жителей призывают не обращаться к посредникам.

Заказать технический паспорт БТИ в Киеве можно удобно несколькими способами:

  • по телефону — позвонив в Коммунальное БТИ;
  • онлайн — через сервис на официальном сайте предприятия;
  • лично — посетив любой столичный ЦНАП;
  • напрямую — обратившись в офис БТИ по адресу: ул.

В "Киевском городском бюро технической инвентаризации" отмечают, что коммунальное БТИ не имеет никаких филиалов или представительств по другим адресам. Все организации с подобными названиями, которые работают в других местах, не связаны с Киевсоветом или его официальными структурами.

Технические паспорта, производимые Коммунальным БТИ, полностью соответствуют действующему законодательству и формируются с использованием Реестра строительной деятельности. Информация об инвентаризации автоматически вносится в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ), что значительно облегчает дальнейшее оформление документов, в частности для получения компенсации в случае повреждения недвижимости.

Ранее Delo.ua писало о том, что делать при отказе в регистрации прав на недвижимость.

Автор:
Ольга Опенько