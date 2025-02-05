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Без человеческого фактора: строительные документы в ЦНАПах будут рассматриваться автоматически

Без человеческого фактора: строительные документы в ЦНАПах будут рассматриваться автоматически
Строительные документы будут регистрироваться автоматически. Фото: Минцифра.

Документы на строительство будут рассматриваться автоматически, а решение будет приниматься электронной системой без участия людей в течение 10–15 минут вместо нескольких дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что изменяется при подаче документов через ЦНАП
  • Строительные документы будут регистрироваться автоматически, и этот процесс будет занимать всего несколько минут. Ранее на это уходило до 10 дней, поскольку документы вручную рассматривали органы местного самоуправления и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины.
  • Мониторинг и выявление ошибок в документах будет осуществляться Единой государственной электронной системой в сфере строительства (ЕГЭСБ). Не потребуется самостоятельно исправлять неточности и повторно подавать заявления.
  • Проверку земельного участка на соответствие градостроительным условиям и ограничениям будет осуществлять ЕГЭСБ.

"Раньше строительная сфера была одной из самых коррумпированных и уровень взяток составлял около 3 миллиардов гривен в год. Цифровизируем строительство, чтобы вы пользовались сервисами прозрачно и удобно", — говорится в сообщении.

О цифровизации

Цифровизация градостроительной деятельности осуществляется Министерством развития общин и территорий в партнерстве с Министерством цифровой трансформации при поддержке проекта "Поддержка цифровой трансформации", финансируемого USAID и UK Dev. Партнером проекта является Фонд Восточная Европа.

Министерство социальной политики Украины за два с половиной года   цифровизировало практически всю систему социальной поддержки и планирует полностью перевести остальные услуги в электронный формат до конца 2025 года.

В Украине была запущена новая услуга — Дія.Карта, которая должна стать единственным инструментом для получения всех государственных выплат. Планируется, что через Действие.Карту можно будет получать не только зарплаты, стипендии и социальную помощь, но и личные средства.

Автор:
Ольга Опенько