Без людського фактору: будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично

Документи на будівництво розглядатимуться автоматично, а рішення ухвалюватиме електронна система без участі людей упродовж 10–15 хвилин замість кількох днів.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Що змінюється при поданні документів через ЦНАП

Будівельні документи реєструватимуться автоматично, і цей процес займатиме лише кілька хвилин. Раніше на це витрачалося до 10 днів, оскільки документи вручну розглядали органи місцевого самоврядування та Державна інспекція архітектури та містобудування України.

Моніторинг та виявлення помилок у документах здійснюватиме Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Не буде потреби самостійно виправляти неточності та повторно подавати заяви.

Перевірку земельної ділянки на відповідність містобудівним умовам та обмеженням здійснюватиме ЄДЕССБ.

"Раніше будівельна сфера була однією з найбільш корумпованих і рівень хабарів становив близько 3 мільярдів гривень на рік. Цифровізуємо будівництво, щоб ви користувалися сервісами прозоро та зручно", - йдеться в повідомленні.

Про цифровізацію

Цифровізація містобудівної діяльності здійснюється Міністерством розвитку громад та територій у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту "Підтримка цифрової трансформації", який фінансується USAID та UK Dev. Партнером проєкту є Фонд Східна Європа.

Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуг в електронний формат до кінця 2025 року.

В Україні було запущено нову послугу — Дія.Картка, яка має стати єдиним інструментом для отримання всіх державних виплат. Планується, що через Дія.Картку можна буде отримувати не лише зарплати, стипендії та соціальну допомогу, а й особисті кошти.