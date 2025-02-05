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Без людського фактору: будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично
Документи на будівництво розглядатимуться автоматично, а рішення ухвалюватиме електронна система без участі людей упродовж 10–15 хвилин замість кількох днів.
Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Що змінюється при поданні документів через ЦНАП
- Будівельні документи реєструватимуться автоматично, і цей процес займатиме лише кілька хвилин. Раніше на це витрачалося до 10 днів, оскільки документи вручну розглядали органи місцевого самоврядування та Державна інспекція архітектури та містобудування України.
- Моніторинг та виявлення помилок у документах здійснюватиме Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Не буде потреби самостійно виправляти неточності та повторно подавати заяви.
- Перевірку земельної ділянки на відповідність містобудівним умовам та обмеженням здійснюватиме ЄДЕССБ.
"Раніше будівельна сфера була однією з найбільш корумпованих і рівень хабарів становив близько 3 мільярдів гривень на рік. Цифровізуємо будівництво, щоб ви користувалися сервісами прозоро та зручно", - йдеться в повідомленні.
Про цифровізацію
Цифровізація містобудівної діяльності здійснюється Міністерством розвитку громад та територій у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту "Підтримка цифрової трансформації", який фінансується USAID та UK Dev. Партнером проєкту є Фонд Східна Європа.
Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуг в електронний формат до кінця 2025 року.
В Україні було запущено нову послугу — Дія.Картка, яка має стати єдиним інструментом для отримання всіх державних виплат. Планується, що через Дія.Картку можна буде отримувати не лише зарплати, стипендії та соціальну допомогу, а й особисті кошти.