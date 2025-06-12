У Києві зменшили вартість техпаспортів БТІ і зробили їх доступними в ЦНАПах

У Києві тепер можна замовити технічний паспорт БТІ у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Крім того, вартість виготовлення документів знижено на 10–20%

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як оформити технічний паспорт БТІ

Як зазначають у міській адміністрації, нововведення покликане зробити послугу більш доступною для всіх мешканців столиці, особливо в умовах воєнного стану та для маломобільних громадян.

Крім того, у місті знижено вартість оформлення технічних паспортів на 10–20% за рахунок оптимізації внутрішніх процесів. Це рішення дозволило зберегти якість надання послуг і водночас зменшити фінансове навантаження на громадян. У мерії наголошують, що тарифи на послуги Комунального БТІ залишаються фіксованими й залежать виключно від термінів виконання замовлення, тому мешканців закликають не звертатися до посередників.

Замовити технічний паспорт БТІ у Києві наразі можна зручно кількома способами:

телефоном — зателефонувавши до Комунального БТІ;

онлайн — через сервіс на офіційному сайті підприємства;

особисто — відвідавши будь-який столичний ЦНАП;

напряму — звернувшись до офісу БТІ за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-В.

У "Київському міському бюро технічної інвентаризації" наголошують, що комунальне БТІ не має жодних філій або представництв за іншими адресами. Усі організації з подібними назвами, які працюють в інших місцях, не пов’язані з Київрадою чи її офіційними структурами.

Технічні паспорти, що виготовляються Комунальним БТІ, повністю відповідають чинному законодавству та формуються із використанням Реєстру будівельної діяльності. Інформація про інвентаризацію автоматично вноситься до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), що значно полегшує подальше оформлення документів, зокрема для отримання компенсації у разі пошкодження нерухомості.

Раніше Delo.ua писало про те, що робити при відмові в реєстрації прав на нерухомість.