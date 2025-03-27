В марте будет проведен перерасчет жилищных субсидий: кого коснется

Дважды в год – в марте и августе – домохозяйствам, в которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов, органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) осуществляют перерасчет размера назначенной жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения.

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Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

В фонде отметили, что такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан. При пересчете выплат с марта 2025 среднемесячный совокупный доход учитывают за третий и четвертый кварталы 2024 года, который сравнивают с доходами за первый и второй кварталы прошлого года. Именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон.

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50% в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии будет пересмотрен.

Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились или увеличились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии изменится: либо увеличится, либо уменьшится.

Проведение такого перерасчета предусмотрено пунктом 92 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденного постановлением Кабмина от 21 октября 1995 г. № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и твердого".

Кто имеет право на получение субсидии в 2025 году

Право на получение субсидии имеют как граждане Украины, так и иностранцы, которые законно находятся на территории страны и проживают в многоквартирных или частных домах. Получить помощь могут семьи, где плата за коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж.

Напомним, программа жилищных субсидий и льгот остается одним из ключевых инструментов поддержки украинцев. Ежегодно государство выделяет на эти нужды около 40 млрд. грн. В 2025 году эта сумма возрастет до 42,3 млрд. грн., что заложено в законе "О государственном бюджете на 2025 год".