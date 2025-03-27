У березні буде проведено перерахунок житлових субсидій: кого торкнеться

Двічі на рік – у березні та серпні – домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50 відсотків, органи Пенсійного фонду України (ПФУ) здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення.

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Про це повідомила пресслужба ПФУ.

У фонді зазначили, що такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян. При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за третій та четвертий квартали 2024 року, який порівнюють з доходами за перший і другий квартали минулого року. Саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон.

Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50% в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії буде переглянуто.

Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились або збільшились на понад 50%, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться.

Проведення такого перерахунку передбачено пунктом 92 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затвердженого постановою Кабміну від 21 жовтня 1995 року № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Хто має право на отримання субсидії у 2025 році

Право на отримання субсидії мають як громадяни України, так і іноземці, що законно перебувають на території країни та проживають у багатоквартирних або приватних будинках. Отримати допомогу можуть сім'ї, у яких плата за комунальні послуги перевищує визначений для них обов’язковий платіж.

Нагадаємо, програма житлових субсидій і пільг залишається одним із ключових інструментів підтримки українців. Щороку держава виділяє на ці потреби близько 40 млрд грн. У 2025 році ця сума зросте до 42,3 млрд грн, що закладено в законі "Про державний бюджет на 2025 рік".