В медицинской сети "Добробут" сменился генеральный директор: что известно

В должности генерального директора медицинской сети " Добробут " Вадима Шекмана сменил Сергей Орел, ранее занимавший должности операционного директора многопрофильной больницы в Киеве на улице Николая Бажана и директора по развитию сети.

Об этом сообщила пресс-служба "Добробута".

Что известно о новом СЕО

Отмечается, что Сергей Орел имеет более 20 лет опыта операционной деятельности и управления проектами. В "Добробуте" он успешно реализовал ряд масштабных проектов, среди которых Инновационный центр кардиохирургии и сосудистой хирургии "Добробут" в Киеве на проспекте Воздушных сил, 54, а также реконструкция многопрофильной больницы в столице по улице Николая Бажана.

Кроме того, Орел имеет значительный управленческий опыт в других областях, где руководил командами до 3000 сотрудников, занимался соглашениями M&A (слияния и поглощения) и реновацией промышленных объектов.

В новой должности Орел будет отвечать за стратегическое развитие компании и усиление позиций на рынке.

"Моя главная задача на новой должности — обеспечить системное и стабильное развитие "Добробута" и усовершенствовать высокие стандарты качества медицинских услуг. В наших планах - усиление позиций компании на рынке и в отрасли, запуск новых медицинских направлений и услуг, а затем — выход на национальный уровень", - подчеркнул Орел.

Куда ушел Шекман

Сообщается, что Вадим Шекман, возглавлявший сеть с июля 2022 года, и в дальнейшем будет участвовать в развитии сети и остается частью "Добробута" как член наблюдательного совета компании.

"Я уверен, что команда "Добробута" продолжит двигаться вперед, внедряя инновации, предоставляя качественные медицинские услуги и оставаясь теми, на кого можно положиться в самые ответственные моменты", – комментирует Вадим Шекман.

О "Добробуте"

"Добробут" – одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 17 медицинских центров в Киеве и в Киевской области, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки.

Медицинские центры сети предоставляют услуги для детей и взрослых по более чем 75 медицинским направлениям. Ежегодно хирурги "Добробута" проводят более 10000 операций.

В сети работает более 3200 сотрудников.