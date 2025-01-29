У медичній мережі "Добробут" змінився генеральний директор: що відомо

На посаді генерального директора медичної мережі "Добробут" Вадима Шекмана змінив Сергій Орел, який раніше обіймав посади операційного директора багатопрофільної лікарні у Києві на вулиці Миколи Бажана та директора з розвитку.

Про це повідомила пресслужба "Добробуту".

Що відомо про нового СЕО

Зазначається, що Сергій Орел має понад 20 років досвіду операційної діяльності та у керуванні проєктами. У "Добробуті" він успішно реалізував низку масштабних проєктів, серед яких Інноваційний центр кардіохірургії та судинної хірургії "Добробут" у Києві на проспекті Повітряних сил, 54, а також реконструкція багатопрофільної лікарні у столиці на вулиці Миколи Бажана.

Окрім того, Орел має значний управлінський досвід в інших сферах, де керував командами до 3000 співробітників, займався угодами M&A (злиття та поглинання) та реновацією промислових об’єктів.

На новій посаді Орел відповідатиме за стратегічний розвиток компанії та посилення позицій на ринку.

"Моє головне завдання на новій посаді — забезпечити системний та стабільний розвиток "Добробуту" і вдосконалити високі стандарти якості медичних послуг. У наших планах – посилення позицій компанії на ринку та в галузі, запуск нових медичних напрямів та послуг, а згодом – вихід на національний рівень", – наголосив Орел.

Куди пішов Шекман

Повідомляється, що Вадим Шекман, який очолював мережу з липня 2022 року, й надалі братиме участь у розвитку мережі та залишається частиною "Добробуту" як член наглядової ради компанії.

"Я впевнений, що команда "Добробуту" продовжить рухатися вперед, впроваджуючи інновації, надаючи якісні медичні послуги та залишаючись тими, на кого можна покластися в найвідповідальніші моменти," – коментує Вадим Шекман.

Про "Добробут"

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки.

Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку хірурги "Добробуту" проводять понад 10000 операцій.

У мережі працюють понад 3200 співробітників.