В международный арбитраж целесообразно подавать на возмещение активов от $20 млн — юрист

Подавать в международный арбитраж для возмещения ущерба, причиненного украинскому бизнесу из-за оккупации РФ или военных действий, целесообразно лишь для активов стоимостью от $20 млн. Об этом в комментарии для Delo.ua рассказала советница Юридической группы LCF Ольга Костышина, руководитель практики международного арбитража.

"Международный инвестиционный арбитраж считается наиболее перспективным для возмещения утраченных из-за российской агрессии активов. У него меньше недостатков по сравнению с другими способами защиты, но он и самый дорогой. Поэтому при цене иска до $20 млн им практически никто не пользуется, из-за соотношения затрат на процесс с возможной компенсацией", — пояснила Ольга Костышина.

По ее словам, процесс международного арбитража обычно длится 5-6 лет, и все это время истец несет расходы на юридическое сопровождение и другие расходы, основными из которых являются:

Экспертная оценка убытков, полученных украинским бизнесом от агрессии РФ. Она должна базироваться на международных стандартах и может отличаться в объемах в зависимости от того, какой суд будет рассматривать позыв: Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, арбитраж ad hoc по регламенту ЮНСИТРАЛ или Международный арбитражный суд в Гааге;

Расходы на юридические услуги;

Расходы экспертов, которые обычно зависят от цены иска.

Для утраченного актива со стоимостью $20 млн арбитражные сборы сейчас составляют около $500 тыс. ежегодно, примерно столько же стоят услуги экспертов. Дороже всего обойдется юридическое сопровождение в международном арбитраже — до $3 млн в год. То есть суммарно истец платит около $4 млн. в год, и за 5-6 лет до победы в арбитраже накапливаются расходы, сопоставимые со стоимостью актива.

"Конечно, пострадавший от РФ бизнес вкладывает эти средства в операционную деятельность и производство, чтобы получать доходы уже сейчас. Однако и у арбитража тоже есть перспективы: сейчас активизировалась новая волна исков против страны-агрессора. Во вторых, сейчас Украиной интересуются международные фонды, которые готовы финансировать эти иски", — отмечает Ольга Костышина.

По ее словам, фонды и компании, занимающиеся инвестиционным обслуживанием международного арбитража, вновь обратили свое внимание на Украину. Это стало возможным из-за развития в стране института финансирования арбитража третьими лицами, поскольку у самого бизнеса чаще всего нет свободных средств для иска против России.

Напомним, 31 января февраля Украинавыиграла апелляцию в Стокгольме по делу "Укрнафты". Апелляционный суд Свеа подтвердил решение в пользу Украины по иску акционеров "Укрнафты". Суд отклонил требование трех кипрских компаний об отмене арбитражного решения от 4 февраля 2021 года.

Также Восточный апелляционный хозяйственный суд Украинывынес решение в пользу ПАО "Алчевский коксохимический завод" (АКХЗ), обязав Российскую Федерацию компенсировать более 927,5 млн. грн. за уничтожение важной документации предприятия.

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