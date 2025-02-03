Украина выиграла апелляцию в Стокгольме по делу "Укрнафты"

Апелляционный суд Свеа (Стокгольм) 31 января 2025 г. подтвердил решение в пользу Украины по делу по иску акционеров "Укрнафты". Суд отклонил требование трех кипрских компаний об отмене арбитражного решения от 4 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Иск против Украины подали компании Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited, владевшие 40,1% акций "Укрнафты". Они инициировали арбитражное производство, требуя более 6 миллиардов долларов компенсации.

Как отметила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, арбитражный трибунал признал, что не имеет юрисдикции рассматривать это дело, и Апелляционный суд Свеа подтвердил это решение.

"По результату рассмотрения исковых требований LBB арбитражный трибунал согласился с позицией Украины об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот спор, подтвержденный Апелляционным судом Свеа", — написала она.

Суд также обязал компании LBB возместить Украину:

18,93 млн. долларов США расходов на арбитражное производство с процентами от 4 февраля 2021 года;

2,67 млн долларов США судебных издержек по юрисдикционному производству с процентами от 31 января 2025;

549,7 тыс. долларов США и 2800 шведских крон судебных издержек по производству по судебным издержкам с процентами от 31 января 2025 года.

Стокгольмский арбитраж, Коломойский и "Укрнафта"

Напомним, в январе 2015 года LBB направили письмо в адрес тогдашнего министра энергетики Владимира Демчишина. В этом документе кипрские компании указывали, что Украина в течение 2006-2014 годов ограничивала "Укрнафту" в праве свободной продажи остатков газа на рынке, несмотря на соответствующие решения судов.

Компании-миноритарии предложили представителям Украины связаться с ними для разрешения спора мирным путем, отводя на это три месяца. Иначе они собирались обратиться в международный арбитраж, опираясь на нормы Договора о присоединении Украины к Энергетическому сообществу.

Отметим, что в 2021 году стокгольмский арбитраж отказал миноритарным акционерам "Укрнафты", подконтрольным группе "Приват" Игорю Коломойскому (Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament) во взыскании 6 миллиардов долларов США. Это дело велось с 2015 года.

"Госпожа Коломойский, Боголюбов хотели взыскать с Украины более 6 миллиардов долларов США и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", — написал тогдашний глава Минюста Денис Малюска в фейсбуке.

Одним из аргументов арбитров стало то, что предполагаемые инвестиции истцов связаны со "взяточничеством и коррупцией", что нарушает принципы международной публичной политики.

Сама же "Укрнефть" была национализирована 7 ноября 2022 года.