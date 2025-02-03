Україна виграла апеляцію у Стокгольмі в справі "Укрнафти"

Апеляційний суд Свеа (Стокгольм) 31 січня 2025 року підтвердив рішення на користь України у справі за позовом акціонерів "Укрнафти". Суд відхилив вимогу трьох кіпрських компаній про скасування арбітражного рішення від 4 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Позов проти України подали компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited, які володіли 40,1% акцій "Укрнафти". Вони ініціювали арбітражне провадження, вимагаючи понад 6 мільярдів доларів США компенсації.

Як зазначила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, арбітражний трибунал визнав, що не має юрисдикції розглядати цю справу, і Апеляційний суд Свеа підтвердив це рішення.

"За результатом розгляду позовних вимог LBB арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа", - написала вона.

Суд також зобов’язав компанії LBB відшкодувати Україні:

18,93 млн доларів США витрат на арбітражне провадження з відсотками від 4 лютого 2021 року;

2,67 млн доларів США судових витрат щодо юрисдикційного провадження з відсотками від 31 січня 2025 року;

549,7 тис. доларів США та 2800 шведських крон судових витрат щодо провадження по судовим витратам з відсотками від 31 січня 2025 року.

Стокгольмський арбітраж, Коломойський та "Укрнафта"

Нагадаємо, у січні 2015 року LBB направили лист на адресу тодішнього міністра енергетики Володимира Демчишина. У цьому документі кіпрські компанії вказували, що Україна протягом 2006-2014 років обмежувала "Укрнафту" у праві вільного продажу залишків газу на ринку, незважаючи на відповідні рішення судів.

Компанії-міноритарії запропонували представникам України зв'язатися з ними для вирішення спору мирним шляхом, відводячи на це три місяці. Інакше вони мали намір звернутися в міжнародний арбітраж, спираючись на норми Договору про приєднання України до Енергетичного співтовариства.

Зазначимо, що 2021 року стокгольмський арбітраж відмовив міноритарним акціонерам "Укрнафти", підконтрольним групі "Приват" Ігоря Коломойського (Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament) у стягненні 6 мільярдів доларів США. Ця справа велася з 2015 року.

"Пани Коломойський, Боголюбов хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів доларів США та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив. Відмовив повністю", - написав тодішній очільник Мін'юсту Денис Малюська у фейсбуці.

Одним з аргументів арбітрів стало те, що передбачувані інвестиції позивачів пов'язані зі "хабарництвом і корупцією", що порушує принципи міжнародної публічної політики.

Сама ж "Укрнафта" була націоналізована 7 листопада 2022 року.