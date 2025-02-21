В міжнародний арбітраж є сенс подавати на відшкодування активів вартістю від $20 млн — юрист

Подавати в міжнародний арбітраж для відшкодування шкоди, завданої українському бізнесу через окупацію РФ або військові дії, доцільно лише для активів вартістю від $20 млн. Про це в коментарі для Delo.ua розповіла радниця Юридичної групи LCF Ольга Костишина, керівниця практики міжнародного арбітражу.

"Міжнародний інвестиційний арбітраж вважається найбільш перспективним для відшкодування втрачених через російську агресію активів. У нього менше недоліків порівняно з іншими способами захисту, але він є найдорожчим. Тому при ціні позову до $20 млн ним практично ніхто не користується, через співвідношення витрат на цей процес з можливою компенсацією", — пояснила Ольга Костишина.

За її словами, процес міжнародного арбітражу зазвичай триває 5-6 років, і весь цей час позивач несе витрати на юридичний супровід та інші витрати, основними з яких є:

Експертна оцінка збитків, що отримав український бізнес від агресії РФ. Вона має базуватись на міжнародних стандартах, і може відрізнятись в обсягах залежно від того, який суд розглядатиме позив: Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма, арбітраж ad hoc за регламентом ЮНСІТРАЛ, або Міжнародний арбітражний суд в Гаазі;

Витрати на юридичні послуги;

Витрати експертів, які зазвичай залежать від ціни позову.

Для втраченого активу з вартістю $20 млн арбітражні збори зараз складають близько $500 тис. щороку, приблизно стільки ж коштують послуги експертів. Найдорожче обійдеться юридичний супровід у міжнародному арбітражі — до $3 млн на рік. Тобто сумарно позивач платить близько $4 млн на рік, і за 5-6 років до перемоги в арбітражі накопичуються витрати, співставні з вартістю активу.

"Звичайно, постраждалий від РФ бізнес вкладає ці кошти в операційну діяльність і виробництво, щоб отримувати прибутки вже зараз. Проте і в арбітражу теж є перспективи: зараз активізувалась нова хвиля позовів проти країни-агресора. По друге, зараз Україною цікавляться міжнародні фонди, які готові фінансувати ці позови", — зазначає Ольга Костишина.

За її словами, фонди і компанії, що займаються інвестиційним обслуговуванням міжнародного арбітражу, знову звернули свою увагу на Україну. Це стало можливим через розвиток в країні інституту фінансування арбітражу третіми особами, оскільки сам бізнес найчастіше не має вільних коштів для позиву проти Росії.

Нагадаємо, 31 січня лютого Україна виграла апеляцію у Стокгольмі в справі "Укрнафти". Апеляційний суд Свеа підтвердив рішення на користь України у справі за позовом акціонерів "Укрнафти". Суд відхилив вимогу трьох кіпрських компаній про скасування арбітражного рішення від 4 лютого 2021 року.

Також Східний апеляційний господарський суд України виніс рішення на користь ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" (АКХЗ), зобов’язавши Російську Федерацію компенсувати понад 927,5 млн грн за знищення важливої документації підприємства.

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